ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ କହିଛନ୍ତି , ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବ ନାହିଁ।  ଟ୍ରମ୍ପ୍  କହିଛନ୍ତି ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶର ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ବାଭାବିକ କରାଯିବ। ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ  ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି,  ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଶକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ।

ୱାଶିଂଟନ ପ୍ରଥମେ ଭେନେଜୁଏଲାର ମୌଳିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଆମେରିକୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଭେନେଜୁଏଲାର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୁନଃନିର୍ମାଣରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଆମକୁ ଦେଶର ସ୍ବାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି  ୧୮ ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ।  ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ତୈଳ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଏବଂ ତା'ପରେ ସେମାନେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ରାଜସ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି।

ଆମେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି।  ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରଗ୍ସ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଦେଶ ମୁହାଁ କରୁଥିବା  ଦେଶକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲାର ପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଦେଶର ନିଜ ନେତୃତ୍ୱ। ଭେନେଜୁଏଲା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟମ୍ପ୍ ଅପରାଧ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।

ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଡ୍ରିଗେଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥିଲା କି ?

କାରାକାସ୍‌ରେ ଆମେରିକାର ଏକ ଚଢାଉ ସମୟରେ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ନାର୍କୋ-ଆତଙ୍କବାଦ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ କୋକେନ୍ ଆମଦାନୀ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ସମେତ ଅଭିଯୋଗରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରୀଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ରୋଡ୍ରିଗେଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।

ଶେଷରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ: "ମୁଁ"।

ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି, ବିଦେଶ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଭେନେଜୁଏଲାର ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।  ରୁବିଓ "ତାଙ୍କ ସହ ସ୍ପାନିସ୍ ଭାଷାରେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି" ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର "ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସହଯୋଗ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। 

ଏହି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ସମାଲୋଚନାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀମାନେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। "ଆମର କଂଗ୍ରେସରେ ଭଲ ସମର୍ଥନ ଅଛି," ସେ କହିଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ ଏବଂ କେବେ ଜାଣିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ।