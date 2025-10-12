ବେଜିଂ/ୱାଶିଂଟନ: ଚୀନ୍ ଆମେରିକାକୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଇଛି। ଚୀନ୍ର ବିରଳ ଧାତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଆମେରିକାକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଚୀନ୍ ହଠାତ୍ ଆମେରିକାରୁ ସୋୟାବିନ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହା ସମଗ୍ର ଆମେରିକାରେ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୋୟାବିନର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ତିକ କ୍ଷତି ନେଇ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ଚୀନ୍ ଆମେରିକୀୟ ସୋୟାବିନର ଏକ ବଡ଼ କ୍ରେତା, କିନ୍ତୁ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପରେ, ଚୀନ୍ ହଠାତ୍ ସୋୟାବିନ କ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ଚୀନ୍ର ଚେସ୍ ଖେଳରେ ଫସି ଯାଇଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।। ଏବେ ଆମେରିକା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହରାଇବା ନେଇ ଭୟ କରୁଛି।
ଚୀନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାକୁ ବିରଳ ଧାତୁ ଚୁମ୍ବକ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା। ଏବେ ଏସିଆ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ (ଏପିଇସି) ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଏହି ନୂତନ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଚାଷୀମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ବଜାରର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ଆମେରିକାରେ ବହୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ସୋୟାବିନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରେତା ଚୀନ୍, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚୀନ୍ କୌଣସି ଆମେରିକୀୟ ସୋୟାବିନ୍ କିଣିନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏପିଇସି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ସୋୟାବିନ୍ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଚୀନ୍ କେବଳ 'ଆଲୋଚନା' କରିବା ପାଇଁ ସୋୟାବିନ୍ କିଣୁନାହିଁ। ସୋୟାବିନ୍ ଆଲୋଚନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀ, ଯେଉଁମାନେ ୨୦୨୪ରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଗ୍ରାମୀଣ ଆମେରିକାରେ ରକ୍ତପାତ ହୋଇପାରେ।
ସୋୟାବିନ୍ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଏକ ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହା ୬୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଶିଳ୍ପ। ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଆମେରିକା ଏକ ରେକର୍ଡ ଫସଲ ଅମଳ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ପାଉ ନାହିଁ। ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୬୧% ସୋୟାବିନ୍ କିଣିଥାଏ। ଏଥର ସୋୟାବିନ୍ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ବ୍ୟାପକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚେସ୍ ଖେଳର ଅଂଶ। କାରଣ ବେଜିଂ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଜବାବରେ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୋମୁରା ହୋଲ୍ଡିଂସର ମୁଖ୍ୟ ଚୀନ୍ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଲୁ ଟିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକୀୟ ସୋୟାବିନ୍ ଆଉ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଆୟୋୱା ସୋୟାବିନ୍ ଉତ୍ପାଦକ ମୋରେ ହିଲ୍ ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲକୁ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ବିକ୍ରୟ କରିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ହିଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଚୀନ୍ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଚୁକ୍ତି ନହୁଏ, ତେବେ ସୋୟାବିନ୍ ବଜାର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଚୀନ୍ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ, ସାମରିକ ହାର୍ଡୱେୟାର ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ରପ୍ତାନିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଯଦି ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ନହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସୋୟାବିନ୍ କ୍ରୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ।
ଚୀନ୍ ତା’ର କାର୍ଡ ଭଲ ଖେଳିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋୟା ଯୋଗାଣ କିଣିଛି। ଏହା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରୁ ମଧ୍ୟ କିଣିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେରିକୀୟ ସୋୟାବିନ୍ ଅବରୋଧ କରିଛି। ବେଜିଂ ଜାଣିଛି ଯେ, ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଆଧାର। ଟ୍ରେଜେରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ, ଚୀନ୍ ନେତୃତ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେରିକୀୟ ସୋୟାବିନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।