ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ଅନେକ ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏପରି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଚାଟୁକାର ବୋଲି କହି ନଥିଲେ ବରଂ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୬୦ଟି ଦେଶ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ଅନେକ ଦେଶ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏପରି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଶବ୍ଦ କହି ଏକ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।



ଫାର୍ଷ୍ଟପୋଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନ୍ୟାସନାଲ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ କଂଗ୍ରେସନାଲ୍ କମିଟି (ଏନଆରସିସି)ରେ ରାତ୍ରିଭୋଜନରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ସେମାନେ ମୋ ପିଠିକୁ ଆଉଁସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ,ଦୟାକରି ରାଜି ହୁଅନ୍ତୁ।

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ "କଷ୍ଟମାଇଜଡ୍ ଡିଲ୍" ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଛି, ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭଳି ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବୁ।

ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ବିଷୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ ଋଣରେ ୧୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ: ଆରବିଆଇର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁ ଇଏମଆଇ ହ୍ରାସ

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲେଭିଟ୍ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଲଗାତାର ବାଜୁଛି। ଅନେକ ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଦଳ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଜେମସନ ଗ୍ରୀୟର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ହେଉଛି ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଚାପ ସ୍ୱରୂପ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।

Trump: "These countries are calling us up. Kissing my ass." @atrupar

pic.twitter.com/C0XhgwRJE4