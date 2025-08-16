ୱାଶିଂଟନ: ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିରପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡଟ୍ରମ୍ପ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଡକାଇଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ୱାଶିଂଟନ ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଜେଲେନସ୍କି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୋମବାର ଆମର ଭେଟ ୱାଶିଂଟନରେ ହେବ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜେଲେନସ୍କି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025
Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB
ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ରଣନୀତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି।
