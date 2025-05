ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିବା ଉଚିତ୍ ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଣିଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର କରୁଥିବା ଦାବି ସତ୍ୟ କି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି?

ପ୍ରକୃତରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ବିବୃତିରେ ପୁଣି ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଣି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାପ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଣିଛି।

କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ୧୦ ଗୁଣା ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ଭିତ୍ତିହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି କେତେଦିନ ଚୁପ୍ ରହିବେ?

This is 10th time in 21 days that PM @narendramodi’s great friend and American President Donald Trump has made claims about how the ceasefire with Pakistan took place. When will the PM speak up? https://t.co/ycG4vrkIXa