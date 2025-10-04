ଓ୍ବାସିଂଟନ : ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହମାସ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗାଜା ଯୋଜନାରେ ରାଜି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶନିବାର ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହମାସକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ବନ୍ଧକଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବୋମାମାଡ଼ ବନ୍ଦ କରିଛି। ହମାସକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ବିଳମ୍ବକୁ ସହ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ, ଯେପରି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗାଜା ପୁଣି ଏକ ବିପଦ ପାଲଟିପାରେ। ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ!"