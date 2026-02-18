ୱାସିଂଟନ:ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ତିବ୍ଦତୀୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍ର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ବପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ବିତୀୟରେମାନବାଧିକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ରୁବିଓ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ମାନବାଧିକାର ଓ ଶ୍ରମ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ସହାୟକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ ରିଲି ବାର୍ନ୍ସଙ୍କୁ ତିବ୍ଦତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତିବ୍ଦତୀୟ ନବବର୍ଷ ଲୋସାର ଅବସରରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ତିବ୍ଦତୀୟଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିବ। ଆମେରିକା ତିବ୍ଦତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଆମେରିକୀୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତିବ୍ଦତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁଖ୍ୟ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଚୟନ କରିବାର ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଆମେରିକା ଚିନ୍ତିତ ଯେ, ଚୀନ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରେ ତଥା ନିଜ ପସନ୍ଦର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଲାଇ ଲାମା ପ୍ରାୟ ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଓ ତିବ୍ଦତୀୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସମର୍ଥନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି।
ତିବ୍ଦତୀୟ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଯୋଜକ ପଦବୀ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଇନ। ସେବେଠାରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଆମେରିକୀୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ପଦବୀ ସହିତ ଏହି ଭୂମିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିକୁ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସିନେଟର ଥିବା ସମୟରେ, ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଚୀନ୍ରେ ମାନବାଧିକାରର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ସେ ଚୀନ୍ର ଉଇଘୁର ମୁସଲିମ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଚୀନ୍ର ଜିନଜିଆଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠାରୁ, ରୁବିଓ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ମାନବାଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନରେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏପ୍ରିଲରେ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତିବ୍ଦତ ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଯୋଜକଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଓ କୂଟନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୀନ୍ ସହିତ ଜଡିତ ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଆମେରିକା ତିବ୍ଦତ ତଥା ମାନବାଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରୁନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ, ଚୀନ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେରିକା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ପଛାଇବ ନାହିଁ। ବିଶେଷକରି ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପାରେ।
ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ, ତିବ୍ଦତ ଓ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଜୀବିତ ରହିଛି ତଥା ଚୀନ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଉପକରଣ ହୋଇ ରହିବ। ଭାରତ ଦଲାଇ ଲାମା ଓ ବିଶାଳ ତିବ୍ଦତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଖୋଲାହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଭାବେ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହା ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ, ଆମେରିକା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିପାରେ।