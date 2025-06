ୱାଶିଂଟନ: ଟେସଲା ଏବଂ ସ୍ପେସଏକ୍ସ ମାଲିକ ଏଲନ ମସ୍କ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ବିଗ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ବିଲ୍ ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏହାର ଆଗମନ ସହିତ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହରାଇବେ, ଏବଂ ଏହା ଦେଶକୁ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ।

ମସ୍କ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ବିଲ୍‌କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ପାଗଳ ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି, ସେନେଟର ନୂତନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ନଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ଏହି ଆଇନ ପୁରୁଣା ଶିଳ୍ପକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଶିଳ୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ।

ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସିନେଟରେ ଏହି ୧୦୦୦ ପୃଷ୍ଠାର ବିଲ୍ ଉପରେ ଖୋଲା ବିତର୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ୪ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବିଲ୍ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି, ସଦ୍ୟତମ ସିନେଟ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଲ୍ ଆମେରିକାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ନଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରଚୁର ରଣନୈତିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ!

ଶନିବାର ଦିନ ସେନେଟରେ ବିଗ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ଭୋଟିଂ ପରେ, ଏହି ବିଲ୍ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଜୁଲାଇ ୪ ସୁଦ୍ଧା ସେନେଟରେ ପାରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି କାରଣରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଲୋଚନାର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଉଛି।

