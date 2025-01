ୱାଶିଂଟନ୍: ଆମେରିକାର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋମବାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଉଦ୍‌ବୋଧନରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ସହ ଜଡିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଆମେରିକାର ପତାକା ଲଗାଇବା ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ଉପରେ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଲିୟନେୟାର ଏଲନ ମସ୍କ ଏକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇ ନିଜର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନି ସ୍ପେସ ଏକ୍ସର ମାଲିକ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ।

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଆମର ମାନିଫେଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନିକୁ ମହାକାଶକୁ ନେଇଯିବା। ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯିବେ। ଆମେରିକା ମହାକାଶରେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ନିଜର କ୍ଷେତ୍ର ବିସ୍ତାର କରିବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ଆମେ ତାରାମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଆମର ପତାକା ଲଗାଇବା।

Elon Musk’s reaction to Trump saying today: “We will pursue our manifest destiny into the stars by launching American astronauts to plant the Stars and Stripes on the planet Mars.” pic.twitter.com/XMLQC2OTuu