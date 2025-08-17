ୱାସିଂଟନ୍: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଆଲାସ୍କାରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଶେଷ କରିବାପରେ ସୋମବାର ୱାସିଂଟନର ଓଭାଲ ଅଫିସରେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲଡିମିର ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଓଭାଲ ଅଫିସକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ ମିଳିତ ହେବୁ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ରୁଷ୍ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବ। କେବଳ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଦ୍ବାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜେଲେନସ୍କି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଲାସ୍କା ଆଲୋଚନା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଠାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବାପରେ ଜେଲେନସ୍କି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାସିଂଟନ ବୈଠକ ‘ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବ।’ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଜେଲେନସ୍କି ୟୁରୋପ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ବକୁ ପୁଣିଥରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସହିତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମିଲ ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।