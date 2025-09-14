ୱାଶିଂଟନ: ଶୁଳ୍କ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ଚୀନ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା ଚୀନ୍ ଛାତ୍ର, ନାଗରିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରିଛି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆମେରିକାର ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁପ୍ତଚର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ରେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୀନ୍ ଛାତ୍ର, ନାଗରିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆମେରିକା ସରକାର ଏବଂ ନାସାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ନାସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଚୀନ୍ ନାଗରିକ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ନାସାର କୌଣସି ବିଭାଗ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସିଷ୍ଟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସେମାନେ ନାସାରେ ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନାସାର ସୁବିଧା, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ନାସାର କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ନାସାର ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ ବେଥାନି ଷ୍ଟିଭେନ୍ସ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତି ଜାରି କରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରକ୍ଷା, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଗୁପ୍ତଚରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ନାସାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପ୍ରଶାସକ ସିଆନ୍ ଡଫି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୀନ୍ ଆମେରିକାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାରୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନାସାରେ ଗୁପ୍ତଚରୀ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଚୀନ୍ ମହାକାଶ ଜଗତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିଜର ପରିସର ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଚୀନ୍ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ଆଇଏସଏସ)ରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ସରକାର ନାସାକୁ ଚୀନ୍ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମହାକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସୂଚନା ସେୟାର କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ନୂତନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ ଶିକ୍ଷାଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିସା ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ ନେଇ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ।