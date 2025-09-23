ୱାସିଂଟନ: ରବିବାର ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଚାର୍ଲି କିର୍କଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସମାରୋହରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ‘ମଜାଳିଆ ଛୋଟ ନୃତ୍ୟ’ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଚାର୍ଲିଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଏରିକା କିର୍କଙ୍କୁ ହସାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ରେ ଉଟାରେ ଏକ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ୩୧ ବର୍ଷୀୟ କିର୍କଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସଭା ରବିବାର ଆରିଜୋନାର ଗ୍ଲେଣ୍ଡେଲର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାର୍ମ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ସମାରୋହର ଅନେକ ଭିଡିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏରିକା କିର୍କଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ମାରକୀ ଗୀତରେ ନାଚୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। କେତେକ ଏହାକୁ ଅସମ୍ମାନଜନକ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। ସ୍ମାରକୀ ସଭାରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡିଓ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଚାର ରାଲି ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୋକ କରିବାକୁ ଆସି ନାହାନ୍ତି, ଏହା ଏକ କ୍ଲାଉନ୍ ସୋ! ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମୃତିସଭା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ରାଲି। ସ୍ମୃତି ସମାରୋହରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଚାର୍ଲି କିର୍କ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଜଣେ ସହିଦ। ସେ କିର୍କଙ୍କୁ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ୱାମୀ, ପିତା, ପୁଅ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।