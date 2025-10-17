ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଣେ ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଥାଏ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ପାଟିରୁ ଖସିଯାଇଥିବା ଏହି ଭୁଲ୍ ଧରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାବି ଏହା କହିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିବିଭ୍ରାଟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ୭୭ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ବାରମ୍ବାର ନେତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଭାରତ ବୋଲି ଧରିନେଇ ଲୋକହସା ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରୁଷ୍ର ତୈଳ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବ। ତେବେ କୌଣସି ଫୋନ୍ କଲ୍ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ୭୯ ବର୍ଷୀୟ ନେତା ଏହି ବିଚିତ୍ର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଜଣେ ‘ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି’ ଏବଂ ସମୟ-ପରୀକ୍ଷିତ ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ମୋଦୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତା’ପରେ ତାଙ୍କର ବୟସାଧିକ୍ୟଜନିତ ‘ବାଇଡେନୀୟ’ ସ୍ଖଳନ ଆସିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ‘ଭାରତ’ରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଦେଖାଗଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତକୁ ଦେଖିଛି। ଏହା ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆପଣ ଜଣେ ନୂତନ ନେତା ପାଇବେ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୧୪ ପରଠାରୁ ଭାରତ କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। ୨୦୧୪ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମନମୋହନ ସିଂହ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାପ ଖାଉଛି। ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଏହାର ଗଠନ ପରଠାରୁ ମୋଟ ୨୯ ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ୧୯୯୩ରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନେତା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଇସ୍ତଫା କିମ୍ବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରି ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିଲା। କେବଳ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଆକତ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଚାରି ବର୍ଷ ଦୁଇ ମାସ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ (୧୯୭୧ରେ ନୁରୁଲ ଅମିନ)। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ୨୦୨୪ ମସିହାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଭାରରେ ଅଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ମାସ ଧରି, ୭୯ ବର୍ଷୀୟ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ନେତା ଓ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଥିଲେ। ବୁଧବାର ଦିନ ସେ ଭାରତ ବଦଳରେ ଇରାନର ନାମ ନେଇ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଶୁଳ୍କ ଇରାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିପାରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଆର୍ମେନିଆ ଓ ଆଜେରବାଇଜାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାବେଳେ ଆର୍ମେନିଆକୁ ଆଲବାନିଆ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭୌଗୋଳିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିକଟରେ କୋପେନହେଗେନରେ ଏକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିହାସର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଚରଣ ଏବଂ ମୁଖସ୍ଖଳନର ଏହା କେବଳ କିଛି ଉଦାହରଣ ଥିଲା, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ, ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଡ. ଜନ୍ ଗାର୍ଟନର୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କଠାରେ ଡିମେନ୍ସିଆର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏପରି ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଦାବି କରିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହେବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ।