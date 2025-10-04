ୱାଶିଂଟନ: ଗାଜାରେ ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ହମାସ୍ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବନ୍ଦୀ, ମୃତ କିମ୍ବା ଜୀବିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ତଥାପି ହମାସ୍ ପ୍ରସ୍ତାବର କିଛି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛି।
ଏକ ବିବୃତିରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଛି ଯେ, ମୁକ୍ତ ବନ୍ଧକଙ୍କ ତାଲିକା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଅପହରଣ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ବନ୍ଧକଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହେବ ।
ହମାସ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି ଯେ, ଆମେ ଗାଜାର ପ୍ରଶାସନକୁ "ସ୍ୱାଧୀନ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ"ଙ୍କ ଏକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଏହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଶାସନ ଗଠନ ପ୍ରତି ଖୋଲାତାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି।
ହମାସ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆରବ, ଇସଲାମିକ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ହମାସ୍ ଆରବ, ଇସଲାମିକ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରି ହମାସ୍ ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରିଛି।
ହମାସ୍ର ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଗାଜାରେ ତା’ର ବୋମାମାଡ଼ ଅଭିଯାନ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ହମାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଆଧାରରେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ସେମାନେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତୁରନ୍ତ ଗାଜାରେ ବୋମାମାଡ଼ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିପାରିବା! ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା କରିବା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ହମାସ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଏହା ପାଳନ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ସେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇ ଶତ୍ରୁତା ସମାପ୍ତ କରିବାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
President Donald J. Trump shares a powerful message in response to Hamas' statement regarding his peace plan:— The White House (@WhiteHouse) October 3, 2025
"Very importantly, I look forward to having the hostages come home." pic.twitter.com/RZArVNcXc9
ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ସହମତ ହେବାକୁ ଚାପ ପକାଇ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ୨୦-ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବର ରୂପରେଖା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଯୁଦ୍ଧକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସହିତ ଗାଜାର ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଏହାକୁ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଶାସନ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା।
ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧକ-କ୍ୟାଦୀ ଅଦଳବଦଳ, ଗାଜାରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ହମାସ୍ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତଦାରଖରେ ଏକ ସଂକ୍ରମଣକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା।