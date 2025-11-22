ଵାସିଂଟନ: ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଚିଠା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ରୁଷ୍ ଦଖଲ କରିଥିବା ୟୁକ୍ରେନର ଜମି ରୁଷ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ଏବଂ କିବ୍ର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଆକାରକୁ ଛୋଟ କରାଯିବ। ତେବେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କିବ୍ କେତେଦୂର ରାଜି ହେଉଛି, ତାହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ରୁଷ୍ର ଦାବିର ବିପରୀତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ମସ୍କୋ ଓହରିଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଯେତେବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସ୍ବାର୍ଥରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଉଛି, ସେତେବେଳେ କିବ୍ ରାଜି ହେଉ ନାହିଁ।
ୱାସିଂଟନ ଓ ମସ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରୁଷ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ମନେ ହେଉଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲଡିମିର ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେହେଉଛି, ଯିଏ ରୁଷ୍କୁ ଜମି ଦେବା ଲାଗି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ତାଙ୍କର ଓ ୟୁରୋପୀୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ରୁଷ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ଭଳି କୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କେବଳ ୟୁକ୍ରେନକୁ ନାଟୋରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ବାରଣ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଭବିଷ୍ୟତ ବିସ୍ତାରକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିବ। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମସ୍କୋ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହେବ, ଯାହା ନାଟୋକୁ ଏକ ବିପଦ ଭାବରେ ଦେଖେ।
ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ମସ୍କୋ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ଡୋନବାସ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରିବ, ଯଦିଓ ପ୍ରାୟ ୧୪% ୟୁକ୍ରେନ୍ ହାତରେ ରହିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୮୮୦,୦୦୦ ସୈନ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ତାହା ୬୦୦,୦୦୦କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆମେରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ୍ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ରୁସ୍ତମ ଉମେରୋଭଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ଟିମ୍ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ଉମେରୋଭ୍ ଅଧିକାଂଶ ଯୋଜନାରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାର ସେନା ସଚିବ ଡାନ୍ ଡ୍ରିସ୍କୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବାର କିବ୍ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ସହ ସର୍ବଶେଷ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜେଲେନସ୍କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଏକ ମାପଚୁପ ବିବୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବର ସାରାଂଶ ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ କିଛି କହି ନ ଥିଲେ।
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିବା ରୁଷ୍ର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ୟୁକ୍ରେନର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାନ କରାଯିବ। ତଥାପି ରୁଷ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ହେବ। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ। ଜେଲେନସ୍କି ବାରମ୍ବାର ଏପରି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ୟୁରୋପର ସର୍ବବୃହତ୍ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଜାପୋରିଝିଆରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତିର ଅଧା ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରୁଷ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, ଯାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରୁଷ୍ ଦ୍ବାରା ଦଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ପରିଷଦ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ତଦାରଖ କରିବେ। ଯଦି ୟୁକ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ରୁଷ୍ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ।