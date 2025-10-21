ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ଏଚ୍-୧ବି ଭିସା ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ କିଛି ଏଚ୍-୧ବି ଭିସା ଧାରକ ଆଉ ଅଣ-ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଆବେଦନ ସହିତ ୧୦୦,୦୦୦ ଡଲାର କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ୮୮ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଫି’ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
୮୮ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନୂତନ ଫି’ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ
୮୮ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନୂତନ ଫି’ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଶୀର୍ଷ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଦ୍ବାରା ଛୋଟ ଟେକ୍ ଫାର୍ମ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଏଚ୍-୧ବି ଭିସାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରି ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ହାୱାର୍ଡ ଲୁଟନିକ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, "କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିସା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୧୦୦,୦୦୦ଡଲାର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସମସ୍ତ ବଡ଼ କମ୍ପାନି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛୁ। ଏହି ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେରିକୀୟ ସ୍ନାତକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିବା ନାଗରିକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାକିରି ପାଇଁ ବାହାର ଦେଶରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।"
