ଓ୍ବାସିଂଟନ : ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହମାସ ତାଙ୍କ ୨୦-ସୂତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ସମୟ ପାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ହମାସକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରେ, ତେବେ ପରିଣାମ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେବ।
ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ଏହି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ହମାସ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ଆରବ ଦେଶ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ ଦେଶ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଆମେ କେବଳ ହାମାସ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ସେମାନେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ କିମ୍ବା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ପରିଣାମ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେବ।"
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହମାସ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ବୀକାର ନ କରେ ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜର ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ । ସେପଟେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ।