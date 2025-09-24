ଟେକ୍ସାସ: ଆମେରିକାରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଟେକ୍ସାସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଦଳର ଜଣେ ରିପବ୍ଲିକାନ ନେତା ଏହି ପ୍ରତିମାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ "ମିଛ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁତା ବିଷୟରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଟେକ୍ସାସର ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ନେତା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଡଙ୍କନ୍ ଯେତେବେଳେ ୯୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଟେକ୍ସାସରେ ମିଛ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦେଉଛୁ? ଆମେ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଡଙ୍କନ୍ ସୁଗାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଶ୍ରୀ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି।
Why are we allowing a false statue of a false Hindu God to be here in Texas? We are a CHRISTIAN nation!pic.twitter.com/uAPJegLie0— Alexander Duncan (@AlexDuncanTX) September 20, 2025
ଡଙ୍କନ୍ ତାଙ୍କର ବିରୋଧକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏଗଜୋଡ଼ସ ୨୦:୩-୪ ଏବଂ ରୋମୀୟ ୧:୨୫ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଡଙ୍କନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଆମେରିକୀୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ (ଏଚଏପି) ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ "ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜକ" ବୋଲି କହିଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଟେକ୍ସାସ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟି ନିକଟରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛି। ଡଙ୍କନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଅନେକ ୟୁଜର ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ।
ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଡଙ୍କନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଟେକ୍ସାସର ଜଣେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ନେତା। ସେ ୨୦୨୬ ଆମେରିକାର ସିନେଟ୍ ନିର୍ବାଚନରେ ଟେକ୍ସାସରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ପୂର୍ବରୁ, ସେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଡଙ୍କନ୍ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଯିଏ ନିଜକୁ "ଜାତୀୟତାବାଦୀ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି।
"ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିୟନ" ନାମକ ଏହି ପ୍ରତିମା ଟେକ୍ସାସର ସୁଗାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଶ୍ରୀ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ହନୁମାନ ପ୍ରତିମା। ୯୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରତିମା ହନୁମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଭକ୍ତି ଏବଂ ସେବାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ୧୫ରୁ ୧୮ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୪ରେ ଏକ ତିନି ଦିବସୀୟ ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପୁନଃମିଳନ କରିବାରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରତିମାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ୯୦ ଟନ୍ ଓଜନର ଏବଂ ଏହା ପାଞ୍ଚଟି ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ହାତ ବିସ୍ତାର କରି ଏବଂ ଏକ ଗଦା ଧରି ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ହାତୀ ପ୍ରତିମାରେ ସଜ୍ଜିତ ଏକ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି (୧୫୧ ଫୁଟ) ଏବଂ ଫ୍ଲୋରିଡାର ପେଗାସସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରାଗନ୍ (୧୧୦ ଫୁଟ) ପରେ ତୃତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରତିମା।