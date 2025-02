ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ତିନିଥର ଶାସନ କରୁଥିବା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ବହୁତ ଖରାପ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଏହା ସହିତ ବିଜେପି ୨୭ ବର୍ଷ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।

ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପରାଜୟ କେତେ ଖରାପ, ତାହା କେବଳ ଏହି କଥାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆସନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ବିଜେପି ୪୮ଟି ଆସନ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପ ମାତ୍ର ୨୨ଟି ଆସନରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଛି। ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ, ମିମ୍ସ ନିର୍ମାତାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଗଲେଣି। 'ଏକ୍ସ'ରେ ମିମ୍ସର ସୁନାମୀ ଆସିଛି। ୟୁଜରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ମିମ୍ସ ବେଶ୍ ମଜାଦାର ରହିଛି। ମିମ୍ସ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମିମ୍ସ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମିମ୍ସ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଦୁଇଥର ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୧୫ ଏବଂ ୨୦୨୦ରେ ବିଜେପିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପରାଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ମଜାଦାର ହୋଇଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ମଜାଦାର ମିମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ବିଦାୟର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ, 'ଭାରତ' ମେଣ୍ଟର ଶରଦ ପାୱାର, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ, ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି।

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶୀଶମହଲରେ ମଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ କେଜ୍ରିୱାଲ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାର ମିମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି।

Hey @ArvindKejriwal This is for you. Dear Patriots We need 1000+ repost for this post #DelhiElectionResults pic.twitter.com/Bc7kzTA9Tb

କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଦୀ ଜୀ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

Only this👇 arrogance, boastfulness and overconfidence drowned this man #ArvindKejriwal. He had forgotten that if Ravan's ego did not work, then how would Kejriwal's? And @narendramodi ji does not defeat anyone, he makes them fall from the eyes of public.



बस यही अहंकार,… pic.twitter.com/2Gw86kOpPy