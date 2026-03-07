ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ତେହରିକ-ଇ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି) ଏକ ନୂତନ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ "ଅପରେସନ୍ ଖାଇବର" ଘୋଷଣା କରିଛି। ସଂଗଠନର ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯାନ "ଅଲ୍-ଖାନ୍ଦକ" ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ନେଟୱାର୍କକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଗୋଷ୍ଠିର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
"ଅପରେସନ୍ ଖାଇବର" ଘୋଷଣା ସହିତ, ଟିଟିପି ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମନ୍ୱିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୩୧ଟି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ୱାଜିରିସ୍ତାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରଟି, ଚିତ୍ରାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାତଟି, ଉତ୍ତର ୱାଜିରିସ୍ତାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଞ୍ଚଟି, ପେଶାୱାର, ବାନୁ ଓ ଟାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ଏବଂ ମୋହନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଟିଟିପି ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଓ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା।
ଟିଟିପି ଅନୁଯାୟୀ, "ଅପରେସନ୍ ଖାଇବର" ଅଧୀନରେ, ଏହାର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆମ୍ବୁସ୍, ସୁରକ୍ଷା ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ସ୍ନାଇପର ଫାୟାର ଓ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହାର ବିଚାରଧାରା ଓ ପ୍ରଭାବକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା।
