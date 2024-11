ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପାସ୍ତୁନଖ୍ବା(କେପି)ର ବନ୍ନୁ ଜିଲ୍ଲାର ମଲିକେଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ୧୭ ଜଣ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଟିଟିପି ସହଯୋଗୀ ହାଫିଜ ଗୁଲ ବୁହାଦୁର ଗ୍ରୁପ୍ (ଏଚଜିବି) ନିଜକୁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି।

ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଏଚଜିବି ଜାରି କରିଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗାଡି ମଧ୍ୟ ମିଳି ନ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଶବକୁ ଗଧ ଉପରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ବନ୍ନୁରେ ଏକ ସେନା ଯାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ କାରରେ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଚେକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ୬ ଜଣ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ କେପିରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ପୁଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପୋଷ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ଆକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବନ୍ନୁ ଜିଲ୍ଲାର ମଲିକେଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିତ ଚେକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏହାର ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେନା କହିଛି ଯେ ଏହି ଅପରେସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମଜିଦ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍, ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି, ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ରାଜୀ ଅଞ୍ଜୁ-ଆର-ସେଙ୍ଗର ଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ।

୨୦୨୨ ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନର କେପି ଏବଂ ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଟିଟିପି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସରକାରଙ୍କ ସହ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲା। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ୭୮୯ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧,୫୨୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ୧,୪୬୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

