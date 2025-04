ସୋନିପତ: ହରିୟାଣାର ସୋନିପତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓପି ଜିନ୍ଦଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭରସିଟିର ଏକ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏଠାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାକୁ ଏକ ସୁଟକେସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଗୁପ୍ତରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସତର୍କତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଧରାପଡ଼ିଯାଇଲେ। ହଷ୍ଟେଲ ଗେଟରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସୁଟକେସରୁ ଏକ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଛାତ୍ରଜଣକ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଏକ ସୁଟକେସରେ ଲୁଚାଇ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ହଷ୍ଟେଲ ଗେଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସୁଟକେସ୍‌ଟି ଏକ ଖମ୍ବରେ ବାଜିବାରୁ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରେମିକା ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ସୁଟକେସ୍ ଖୋଲିଥିଲେ। ସୁଟକେସ୍ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଭିତରେ ଯୁବତୀ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

A boy tried sneaking his girlfriend into a boy's hostel in a suitcase.



Gets caught.



Location: OP Jindal University pic.twitter.com/Iyo6UPopfg