ଆଙ୍କାରା: ଶୁକ୍ରବାର ତୁର୍କୀ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ନିଜର ଆକାଶମାର୍ଗକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ।
ତୁର୍କୀର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହାକାନ ଫିଦାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ତୁର୍କୀ ଆକାଶମାର୍ଗ ଦେଇ ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ପରିଣାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ତୁର୍କୀ ଆକାଶମାର୍ଗ ଏଡ଼ାଇବା ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଜର୍ଜିଆ ଏବଂ ଆଜରବାଇଜାନ ଭଳି ଦେଶକୁ ଉଡ଼ାଣ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀ ଜେରୁସାଲେମ ପୋଷ୍ଟକୁ କହିଥିଲେ, 'ତୁର୍କୀ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଜାରି ରହିଥିଲା।' ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ତୁର୍କୀ ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାହାଜ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜାହାଜର ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠାରେ କୌଣସି ସାମରିକ କିମ୍ବା ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ବହନ କରୁନାହାଁନ୍ତି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତୁର୍କୀ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ବାର୍ଷିକ ୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକସ୍ତରରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁର୍କୀଙ୍କ କଠୋର ନୀତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।