ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସାଧାରଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ତୁର୍କୀ। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା କାଶ୍ମୀର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଭାବନାକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେବା ହେଉ କିମ୍ବା ଏହାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ କାହାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ହେଉ ତୁର୍କୀର ନାମ ସାମନାକୁ ଆସୁଛି। ନିକଟରେ ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ପରିବହନ କରୁଥିବା ଏଏନ୍-୧୨୪ର ଉଡ଼ାଣକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲା ଯାହା ଏକ ଖୋଲାଖୋଲି ଶତ୍ରୁଭାବାପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ।
ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣର ରିପୋର୍ଟ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ. ଉମର ମହମ୍ମଦ ଓ ଡ. ମୁଜାମିଲକୁ ତୁର୍କୀର ଅଙ୍କାରାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ‘ଉକାସା’ ଛଦ୍ମନାମ ଅଧୀନରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ପାର୍କିଂ ଓ ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ୬୮ଟି ସନ୍ଦେହଜନକ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସରକାର କୌଣସି ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ତୁର୍କୀ ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ତୁର୍କୀ କହିଛି ଯେ, ଏହା ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, କୂଟନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ନେଇ ଭାରତ ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରୁଛି। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭୁଲ ସୂଚନା ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ।
କୌତୂହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି, ତୁର୍କୀ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ହମାସର ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନ-ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତୁର୍କୀ ୨୦୧୯ ପରଠାରୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼୍ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରିସେପ୍ ତାୟିପ୍ ଏର୍ଡୋଗାନ୍ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୋରମ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ୨୦୨୦ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏର୍ଡୋଗାନ୍ ତୁର୍କୀ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଦାବି ପ୍ରତି ଦେଶର ସମର୍ଥନକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୁର୍କୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାରତ ବିରୋଧରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛି। କେବଳ କାଶ୍ମୀରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ପୀଡ଼ିତ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଫାସିବାଦ ବିଷୟରେ କାହାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ତୁର୍କୀ କାଶ୍ମୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜ ମାଟିରେ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି, କାଶ୍ମୀରୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଛି ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ, ବିଦ୍ୱାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଓ ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ତୁର୍କୀ ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କରୁ ସବୁକିଛି ପାଇଥାନ୍ତା। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ଲାଭଜନକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୁର୍କୀ ଭାରତ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ମୁଖ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲା। ତଥାପି, ଏହା ଏକ ବିରୋଧାଭାସୀ ପଥ ବାଛିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଧର୍ମାନ୍ଧତା। ତୁର୍କୀର ଶାସକ ଏକେପି ଏକ ଇସଲାମବାଦୀ ଦଳ, ଯାହା ମୁସଲିମ୍ ବ୍ରଦର୍ହୁଡ୍ ସଂଗଠନର ସହଯୋଗୀ। ତୁର୍କୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମୁସ୍ତାଫା କେମାଲ ଆତାତୁର୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛାଯାଇଥିବା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ପଥ ଛାଡ଼ି ଏହା ଅଧିକ ଇସଲାମବାଦୀ ମାର୍ଗକୁ ବାଛିଛି, ଯାହା ତୁର୍କୀର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ନୁହେଁ। ତୁର୍କୀର ଭାରତ-ବିରୋଧୀ ହେବା ପଛରେ ମୁସଲମାନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ୨୦୨୦ରେ ତୁର୍କୀରୁ ଆଜେରବାଇଜାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ୧୨୩ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଥିଲା। ତୁର୍କୀର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବିଶେଷକରି ଏହାର ଡ୍ରୋନ୍ର ସଫଳତା ଏହାକୁ ଉଜବେକିସ୍ତାନ, କାଜାଖସ୍ତାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ମାଲେସିଆ ପରି ଦେଶରୁ ଲାଭଜନକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତୁର୍କୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ଭାରତର ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଏହି ଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଥିଲା। ତୁର୍କୀ ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହା ବାଂଲାଦେଶକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।