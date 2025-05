ଭୋପାଳ: କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ । କାଳବୈଶାଖୀ ହେଲେ ହଠାତ୍ ମେଘ ଘୋଟିଆସେ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଅଟାନକ ପବନ ବୁହେ ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବିଜୁଳିମାରେ... କେବେ କେବେ କୁଆପଥର ବି ପଡେ... ଝଡତୋଫାନରେ ଗଛ, ଟିଣଛପର ଉଡିଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ । ହେଲେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଏତେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ତାହା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିହେବ...

ଯେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ମାଡି ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲେ । କିଏ କୋଠା ଘରେ ରହିଥିଲା ତ କିଏ ଛପର ଘରେ... ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ସିନା ଛପର ଘର ବଞ୍ଚାଇଦେଲା ହେଲେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ ଭୟଙ୍କର ଝଡତୋଫାନ ଆଗରେ କାମ ଦେଲାନି ଛପର । ଝଡତୋଫାନର ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଝଟକାରେ ଉଡିଗଲା ପଲିଥିନ ପକା ଛପର । ତାସାଙ୍ଗରେ ଉଡିଗଲେ ୨ ଜଣ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ।

VIDEO | Sagar, Madhya Pradesh: Strong winds and heavy rain caused severe damage in Banda, where the roof of a house was blown off, throwing two children outside.



