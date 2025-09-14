ମୁମ୍ବାଇ: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ରବିବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା ଜାରି ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଲଗାତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ) ରବିବାର ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସମଗ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସିନ୍ଦୂର ବଚାଓ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ) ରବିବାର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ 'ସିନ୍ଦୂର ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ' ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ୟୁବିଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୂର ପଠାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ 'ସିନ୍ଦୂର କି ରକ୍ଷା କର ମୋଦି ଜୀ' ଲେଖାଯାଇଛି।
ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଶନିବାର ମାତୋଶ୍ରୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବିସିସିଆଇକୁ କଡ଼ା ସମାଳୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମର ସୈନିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ବୁହାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, ଏହା ପହଲଗାମର ସହିଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ।
ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନା ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଶିବସେନା ମୁଖପାତ୍ର ସାଂସଦ ନରେଶ ମହସ୍କେ କହିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଦଳର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବିରୋଧ କରିବାର କୌଣସି ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ 'ସିନ୍ଦୂର' ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ, ଯେଉଁମାନେ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ସାହସିକତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୂର ବିଷୟରେ କଥା ହେବାର କୌଣସି ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏବେ ସମ୍ମାନ' ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଆଇଏସଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସିନ୍ଦୂର ଭଳି ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଶିବସେନା ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ଭାରତର ମନୋଭାବରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ ନ ହେବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏନଡିଏର ମନୋଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏସିଆ କପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଦ୍ବାରା ଏନଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ୍ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।