ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ପାକିସ୍ତାନର କାପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇ ରାଜସ୍ଥାନର ଝୁନଝୁନୁର ମାଣ୍ଡାୱାର ସୈନିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମୋଗା ସହିଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସହିଦ ସୈନିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମେଡିକାଲ ୟୁନିଟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ।

ସହିଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ମା’, ସ୍ତ୍ରୀ , ୧୧ବର୍ଷର ଝିଅ ଓ ଚାରିବର୍ଷର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ସହିଦ ହେବାପରେ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତିକା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାତି ୯ଟା ସମୟରେ ବାପା ଫୋନ କରି କହିଥିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେବଳ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ୁଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପାଙ୍କ ସହିଦ ଦେବାର ଖବର ଆସିଥିଲା। ମୋ ବାପା ଖୁବ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ।

#WATCH | Jhunjhunu, Rajasthan | Vartika, Daughter of Sergeant Surendra Moga, says, "I am feeling proud that my father got martyred while killing the enemies and protecting the nation... Last time, we talked to him at 9 PM last night and he said that drones are roaming but not… https://t.co/H0EI1xKw4e pic.twitter.com/0mIHuHT8iL