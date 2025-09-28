ଲକ୍ଷ୍ନୌ : କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଉଦିତ ରାଜ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବରେଲିରେ ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସେହି ବୟାନକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ "ବାତାବରଣକୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିବା ମୌଲାନାଙ୍କୁ ଠିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ମୌଲାନା ବିଜେପି ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ସହଯୋଗରେ ହିଂସା ଘଟୁଛି।
ଉଦିତ ରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଅନେକ ମୌଲାନା ବିଜେପି ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ ବିବାଦ ଜାରି ରଖିବା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉନାହିଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଆଉ ଲଭ ମହମ୍ମଦ" ସ୍ଲୋଗାନ "ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ଜୟ " ଏବଂ "ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ" ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ସହିତ ସମାନ। ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବରେଲି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ତଦନ୍ତରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।