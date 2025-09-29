ଲଣ୍ଡନ: ଅନେକ ଦେଶ ଏବଂ ଧର୍ମରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ, ମାମୁଁ, ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାଉସୀଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ବ୍ରିଟିଶ୍ ସରକାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହକୁ ଲାଭଦାୟକ ଘୋଷଣା କରି ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ବ୍ରିଟେନର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା (ଏନଏଚଏସ) ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏନଏଚଏସ ବିଳମ୍ବରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ଜେନେଟିକ୍ ବିପଦକୁ ତୁଳନା କରିଛି। ତେବେ ଏହା ଦେଶରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନେକ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ବ୍ରିଟେନରେ, ୧୬ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିବାହ ଆଇନଗତ। ହେନରୀ ଅଷ୍ଟମ ଆନ୍ ବୋଲେନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ କ୍ୟାଥରିନ ହାୱାର୍ଡଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନ ଏକ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ।
କଞ୍ଜରଭେଟିଭ ସାଂସଦ ରିଚାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡେନ ଏପରି ବିବାହକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ବିଲ୍ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସଂସଦକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିତର୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ, ଏନଏଚଏସ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜେନୋମିକ୍ସ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଏପରି ବିବାହ ଉପରେ ନିଷେଧ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ, ଏପରି ବିବାହର କିଛି ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରିବାର ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ। ତଥାପି, ଏନଏଚଏସ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଏପରି ବିବାହ ଜନ୍ମଗତ ରୋଗର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ବ୍ରାଡଫୋର୍ଡ ଏନଏଚଏସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାଇ-ଭଉଣୀ ବିବାହ ପ୍ରାୟ ୩୦% ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଜଟିଳତା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସାଂସଦ ରିଚାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡେନ ଏହି ପ୍ରକାଶନ ଉପରେ ଏନଏଚଏସକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦମନକାରୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ୍। ସେ ଲେବର ସରକାର ଏପରି ବିବାହକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସମାଲୋଚକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ।
ଆୟଶା ଅଲି-ଖାନଙ୍ରକ ତିନି ଭାଇ ସମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିବାହ ତାଙ୍କ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ, ଅନ୍ୟ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁ। ଫ୍ରିଡମ୍ ଚାରିଟି ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଅନିତା ପ୍ରେମ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ବିବାହ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
ବ୍ରାଡଫୋର୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ (ବର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ ବ୍ରାଡଫୋର୍ଡ) ୨୦୨୪ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରିସେସିଭ୍ ଡିସଅର୍ଡର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ୬% ଥାଏ। ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ୩% ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ।
ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ଏବଂ ଭାଷା ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ୧୧% ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ୭% ଥାଏ। ସେହିପରି, ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ବିକାଶ ସ୍ତର ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ୫୪% ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କିତ ପିତାମାତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ୬୪% ଥାଏ।
୨୦ ଶତାବ୍ଦୀ ସୁଦ୍ଧା, ଭାଇଭଉଣୀ ବିବାହ ହାର ପ୍ରାୟ ୧% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହା କିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଥା ଭାବେ ରହିଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରକାଶିତ "ବର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ ବ୍ରାଡଫୋର୍ଡ" ରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବ୍ରାଡଫୋର୍ଡର ତିନୋଟି ସହର ଭିତର ୱାର୍ଡରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାୟ ୪୬% ମହିଳା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି।