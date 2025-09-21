ଲଣ୍ଡନ : ବ୍ରିଟେନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେର ଷ୍ଟାରମର ରବିବାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର କଡ଼ା ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟାରମର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। କାନାଡା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି।
ଷ୍ଟାରମର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଷ୍ଟାରମର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାନ୍ୟତା ହମାସକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ଶାସନରେ ହମାସର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ୭ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୩ ଆକ୍ରମଣରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।