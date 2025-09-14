ମସ୍କୋ: ଗତକାଲି ରାତିରେ ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ ରୁଷିଆର ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆକାଶରେ କଳା ଧୂଆଁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଉଠୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ରିଫାଇନାରୀଟି ରୁଷିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ରିଫାଇନାରୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷିଆର ଏହି ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ୟୁକ୍ରେନରୁ ପ୍ରାୟ ୧୬୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ୟୁକ୍ରେନ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ରିଫାଇନାରୀଟି ରୁଷର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଲେନିନଗ୍ରାଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ କିରିଶି ରିଫାଇନାରୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ୟୁକ୍ରେନ ଶନିବାର ରାତିରେ ଡ୍ରୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଏହାର ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ରୁଷର ତୈଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଏହି ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୭.୭ ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ୩,୫୫,୦୦୦ ବ୍ୟାରେଲ। ୟୁକ୍ରେନର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରାତି ଆକାଶରେ ଉଚ୍ଚ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଏବଂ ଧୂଆଁର ମେଘ ଦେଖାଯାଉଛି।