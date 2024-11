କିଭ୍‌: ୟୁକ୍ରେନ ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ବିବୃତି ଏହା ଉପରେ ଆସିଛି। ସେ ଆମେରିକା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ରହିବ।

ରୁଷ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆମେରିକା ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଜେଲେନସ୍କି ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଆମର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା‌ ଜଣାଉଛି।

ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ପାଇନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବିଜୟ ଯୋଜନାରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।

ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆମକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ବାରା ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇ ନ ଥାଏ। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପର ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନ ଥାଏ। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ନିଜର କାହାଣୀ କହିଥାନ୍ତି। ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଦେଶର ସଂସଦରେ 'ବିଜୟ ଯୋଜନା' ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ନାଟୋରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।

I am deeply grateful to all our partners who support us with air defense systems and missiles. This is a truly global effort. Every time Russia carries out such attacks, it underscores how critical it is that partners don’t leave systems like Patriot and others sitting idle in… pic.twitter.com/4VZu4JpzxG