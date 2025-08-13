ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଭୟ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରେ ଆଲାସ୍କାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବିଷୟରେ ରୁଷ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷକୁ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ବି ଜମି ଦେବୁ ନାହିଁ।

ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ରୁଷ ଡୋନବାସ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡିବା ବଦଳରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହେବା କଥା କହେ, ତେବେ ସେ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ। ଜେଲେନ୍ସକି ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଇପାରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବଦଳରେ ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଡୋନବାସର ସେହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡିବାକୁ କହିପାରନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। 