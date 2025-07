ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ: ଶେଷ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା। ୩୭ଦିନ ବିଦେଶରେ ରହିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଛି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ। କେରଳର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଟକି ରହିଥିବା ବ୍ରିଟେନର ଏଫ୍-୩୫ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଆଜି ବ୍ରିଟେନକୁ ଉଡ଼ାଣ କରିଛି। ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କେରଳରେ ଅଟକି ରହିବା ପରେ ସେ ଆଜି ସକାଳେ ବ୍ରିଟେନକୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଜୁନ୍ ୧୪ରୁ ବିମାନଟି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅଟକି ରହିଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି।

#WATCH | Kerala: The British Navy's F-35 fighter aircraft, which made an emergency landing at Thiruvananthapuram International Airport on June 14, takes off from the airport. pic.twitter.com/RT9vlsL73W