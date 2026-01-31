ନ୍ୟୁୟର୍କ: ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆର୍ଥିକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ୧୯୩ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସଂଗଠନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଗୁଟେରେସ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେରିକାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଏଭଳି କହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଜାତିସଂଘ ଉପରେ ଆମେରିକାର କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଦେୟ ବକେୟା ପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ପୈଠ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଗୁଟେରେସ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ସଂଗଠନର ବଜେଟ୍ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ଜାତିସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ସମୟାନୁସାରେ ଦେୟ ଦେବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ପତନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମର ଆର୍ଥିକ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ମୌଳିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଋଣ ବାକି
ଚିଠିରେ କୌଣସି ଦେଶର ନାମ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାତା ଆମେରିକା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଜାତିସଂଘର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ବଜେଟରେ ଆମେରିକାର ୨.୧୯୬ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଋଣ ଅଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆଉ ୭୬୭ ନିୟୁତ ଡଲାରର ଋଣ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ପୃଥକ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ବଜେଟରେ ଆମେରିକାର ୧.୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଋଣ ରହିଛି।
ଋଣ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଭେନେଜୁଏଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ
ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ୩୮ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଋଣ ଅଛି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍କଟରେ ଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେରିକାର ସାମରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେୟ ପରିଶୋଧ ନକରିବା କାରଣରୁ ଭେନେଜୁଏଲା ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲା। ଗୁଟେରେସ୍ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୨୫ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଜାତିସଂଘକୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ବକେୟା ରାଶି ୧.୫୬୮ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯାହା ୨୦୨୪ ରେ ଦେବାକୁ ଥିବା ପରିମାଣର ଦୁଇଗୁଣ ହେ
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଋଣ ବୋଝ
ଜାତିସଂଘର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଗତ ବର୍ଷ କୌଣସି ବକେୟା ଦେୟ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏହି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବକେୟା ରାଶି ଜାତିସଂଘର ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଗୁଟେରେସ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଦେୟରେ ଉନ୍ନତି ନହୁଏ, ତେବେ ଜାତିସଂଘ ଡିସେମ୍ବରରେ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ୩.୪୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ସାଧାରଣ ବଜେଟ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ବଜେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଦେୟ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁଟେରେସ୍ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Starmer refutes Trump's warning: ଚୀନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି, ବ୍ରିଟେନ୍ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଷ୍ଟାର୍ମର