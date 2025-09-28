ନ୍ୟୁୟର୍କ: ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଇରାନକୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଛି, ଜାତିସଂଘ ସ୍ନାପବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଇରାନକୁ ରୁଷି ଏବଂ ଚୀନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଜୁନ୍ ମାସରେ ୧୨ ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ତଥା ସମ୍ଭବତଃ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ଇରାନର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ରବିବାର ଜାତିସଂଘ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି। ଫଳରେ ଇରାନ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କୂଟନୀତି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ରବିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ରାତି ୮ଟାରେ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି କଟକଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶରେ ଇରାନର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବ, ତେହେରାନ ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବ ଏବଂ ଇରାନର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯେକୌଣସି ବିକାଶକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବ। ଏହି କଟକଣାଗୁଡ଼ିକ "ସ୍ନାପବ୍ୟାକ୍" ନାମକ ଏକ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସହିତ ଇରାନର ୨୦୧୫ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତି ପୂର୍ବରୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି।
ଇରାନର ରିଆଲ ମୁଦ୍ରା ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର କରିଦେଉଛି।
ଏହି ସ୍ନାପବ୍ୟାକ୍କୁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଭିଟୋ-ପ୍ରୁଫ୍ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷିଆ ଏହାକୁ ଏକାକୀ ଅବରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ତେହେରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ୩୦ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ଆହୁରି ସୀମିତ କରିବା ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ଏହି ସ୍ନାପବ୍ୟାକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଜୁନ୍ ମାସରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଇରାନ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଇରାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲା।
ଇରାନ ପାଖରେ ଏବେ ବି ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଦ୍ଧତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର-ଗ୍ରେଡ୍ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଠାରୁ କମ, ଯାହା ଅନେକ ପରମାଣୁ ବୋମା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେରିକା କହିଛି।
ଇରାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି କରିଆସୁଛି ଯେ ଆମର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦିଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଆଇଏଇଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତେହେରାନର ୨୦୦୩ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସଂଗଠିତ ଅସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ତେହେରାନ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ୨୦୧୮ରେ ଆମେରିକାର ଏକପାଖିଆ ଚୁକ୍ତିରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ତିନି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶକୁ ସ୍ନାପବ୍ୟାକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ, ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ, ଏବଂ ଇରାନକୁ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିହେବ ବୋଲି ୱାଶିଂଟନସ୍ଥିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଘର ପରମାଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କେଲସି ଡେଭେନପୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଇରାନ ପାଖରେ ଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ଇରାନରେ ରହିଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇରାନ ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଛି। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ, ଆଇଏଇଏକୁ ବାଦ ଦେବା ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ୍ର ଅଭାବକୁ ବାହାନା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଆଇଆରଏନଏ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଇରାନ ଶନିବାର ଦିନ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନଙ୍କୁ ପୁନଃପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଡକାଇ ନେଇଛି। ଜୁନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ଇରାନରେ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି।।