ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ (ୟୁସିସି) ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବାବେଳେ ସମାନ ଘଟଣା ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ, ବିଏନ୍ଏସ୍ରେ ଏକ ଅପରାଧ। ଏହି ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଇନଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରୁଣ ମୋଙ୍ଗା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ ଅନୁସରଣ କରିଥିବାରୁ ସମାଜକୁ ଅପରାଧୀ କରାଯିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ମୋଙ୍ଗା ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ୟୁସିସିକୁ ଯିବାର ସମୟ ଆସିନାହିଁ କି? ଯେଉଁଥିରେ ଏଭଳି ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ ଭଳି ଆଇନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ ନାହିଁ।
ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ହମିଦ ରଜାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ସହ ଜଡିତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହମିଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସିର ଧାରା ୩୭୬ ଓ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଝିଅର ସାବତ ପିତା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମାମଲାରେ ରଜା ଗିରଫ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନାବାଳିକା ତାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ହମିଦ ରଜାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଥିଲା।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହମିଦଙ୍କ ମାମଲାରେ ସେ ଏହି ବିବାହର ବୈଧତା ଉପରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ କିଛି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ନାବାଳିକାଙ୍କ ମା’ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସାବତ ବାପା ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ। ସାବତ ବାପା ଝିଅଟିକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଓ ତା’ର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତା ହେବା ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ର ଦାବି ସନ୍ଦେହଜନକ। ଦସ୍ତାବିଜରେ ଝିଅଟିର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ୨୦୧୦ରୁ ୨୦୧୧ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନା ରେକର୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୟସ ୧୭ ବର୍ଷ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠରେ ୨୩ ବର୍ଷ ବୟସ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି।