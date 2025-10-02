ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାରିଅର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ (ବିଆରସିପି), ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗ (ଡିବିଟି) ଏବଂ ୱେଲକମ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ (ଡବ୍ଲୁଟି), ୟୁକେ ଏବଂ ଏସପିଭି, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (୨୦୨୫-୨୬ ରୁ ୨୦୩୦-୩୧) ପାଇଁ ସହଭାଗୀତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆହୁରି ଛଅ ବର୍ଷ (୨୦୩୧-୩୨ ରୁ ୨୦୩୭-୩୮) ପାଇଁ ସେବା ଫେଲୋସିପ୍ ଏବଂ ଅନୁଦାନ ୨୦୩୦-୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୧୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଡିବିଟି ଏବଂ ଡବ୍ଲୁଟି, ୟୁକେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୦୦୦ କୋଟି ଏବଂ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗଦାନ କରିବେ।
ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗ (ଡିବିଟି), ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ (ବିଆରସିପି)ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତିଭାକୁ ପୋଷଣ କରିବ ଏବଂ ଅନୁବାଦ ନବସୃଜନ ପାଇଁ ଆନ୍ତଃବିଷୟକ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଗବେଷଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜୈବ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସମାନତା ହ୍ରାସ କରିବ।
ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗ ବ୍ରିଟେନର ୱେଲକମ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ (ଡବ୍ଲୁ.ଟି) ସହିତ ଭାଗିଦାରୀରେ ଡିବିଟି/ୱେଲକମ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ (ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ) ମାଧ୍ୟମରେ 'ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାରିଅର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍' (ବି.ଆର୍.ସି.ପି.) ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାନ (ଏସ୍. ପି. ଭି.), କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ସହିତ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ମାନଦଣ୍ଡରେ ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗବେଷଣା ଫେଲୋସିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଏକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସହିତ ୨୦୧୮/୧୯ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା।
ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ୧.) ମୌଳିକ, କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ୟାରିଅର୍ ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗବେଷଣା ଫେଲୋସିପ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣା କ୍ୟାରିଅରର ଗଠନମୂଳକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ୨) ସହଯୋଗାତ୍ମକ ଅନୁଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତରେ ଦୃଢ଼ ଗବେଷଣା ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ମଧ୍ୟ-ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାରିଅର୍ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ୨ ରୁ ୩ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ପାଇଁ କ୍ୟାରିଅର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଏବଂ କାଟାଲିଟିକ୍ ସହଯୋଗାତ୍ମକ ଅନୁଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୩) ମୂଳ ଗବେଷଣା ପ୍ରୟାସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷଣା ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରାମର୍ଶଦାତା, ନେଟୱାର୍କିଂ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ତଥା ଅଭିନବ ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାଗିଦାରୀର ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।
ଗବେଷଣା ଫେଲୋସିପ୍, ସହଯୋଗୀ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସର୍ବଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍କର୍ଷତା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ସହଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିନିମୟକୁ ଆଗେଇ ନେବ। ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ-ଡକ୍ଟରାଲ ଫେଲୋଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା, ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକାଶନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପେଟେଣ୍ଟଯୋଗ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ଅର୍ଜନ କରିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନରେ ୧୦-୧୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା, ଟିଆରଏଲ୪ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ୨୫-୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଟାୟାର-୨/୩ ସେଟିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଯୋଗଦାନର ଏକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ପଦଚିହ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାରତକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏକ ଉଦୀୟମାନ ହବ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ବିଜ୍ଞାନରେ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ନିବେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏହାର ବିସ୍ତାରିତ ଭୂମିକା ରଣନୈତିକ ପ୍ରୟାସର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦାବି କରୁଛି। ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଲାଭକୁ ଆଧାର କରି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଭା, ଜାତୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରତିଭା, କ୍ଷମତା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ନିବେଶ କରିବ।
