ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ‘ଏକ ଦେଶ, ଏକ ନିର୍ବାଚନ’ ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଗୁରୁବାର (୧୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪) ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏହା ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର (୧୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪) କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହ୍ବାନ ‘ଏକ ଦେଶ, ଏକ ନିର୍ବାଚନ’ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୀତା ମହୋତ୍ସବରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହ୍ବାନ କହିଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ।

ଶିବରାଜ ସିଂ ଚ a ହାନ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନକୁ ବିକାଶର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ଶିବରାଜ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଗୌରବମୟ, ସମୃଦ୍ଧ ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ 'ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ' ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହା ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିକାଶରେ ଗୋଟିଏ ବାଧା ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଦେଶରେ ହେଉଥିବା ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ।

ହରିୟାଣା, ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି,ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ଦେଶ, ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟ ସଭା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

