ଭୁବନେଶ୍ବର: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ୭୯ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିସନର ସତୀଶ ଗୋଲଛାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଶାନ୍ତି, ସେବା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପୂରଣ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଛାଡ଼ିନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ପରିଚୟର କେନ୍ଦ୍ର। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୈଶ୍ୱିକ ମାନ ପୂରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବାସଭବନ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସର୍ବଦା ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ସଫଳତା ସହିତ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛି।
ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲର ସମନ୍ୱିତ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଇ-ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୩୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲର ଏହି ସମନ୍ୱିତ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇନଡୋର ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜ, ୱାରରୁମ୍, ସାଇବର ଲ୍ୟାବ୍, ତାଲିମ ହଲ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବ ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଶାହ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ଦେଶରେ ନାର୍କୋଟିକ୍ସି ସିଣ୍ଡିକେଟ୍, ନକଲି ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍, ଜଟିଳ ସାଇବର ଅପରାଧ, ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ଏବଂ ଅନେକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ତଦନ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତିନୋଟି ନୂଆ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ। ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ନ୍ୟାୟ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଆଇନଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପରେ, ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ ବର୍ଷ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଇତିହାସରେ ସର୍ବଦା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ୨୦୧୪ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶ ତିନୋଟି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା-ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ-ଯାହା ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଆସୁଥିଲା।