ଶ୍ରୀନଗର: ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ଘଟଣା । ଆକ୍ରମଣସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶାହା । ଯେଉଁଠି କାଲି ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ କରି ୨୬ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କୀ ସେଇଠି ଆଜି ଯାଇ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା । ତେବେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ହମଲା ସ୍ଥଳ ଚାଲିଚାଲି ବୁଲିଛନ୍ତି ଶାହା । କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଶାହା ଆକ୍ରମଣସ୍ଥଳର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ।

#WATCH | J&K | Union Home Minister Amit Shah arrives at Baisaran meadow, the site of the Pahalgam terrorist attack on tourists pic.twitter.com/7ZB6tAqv00