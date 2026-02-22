ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆଜି ଆସାମର ଗୌହାଟୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ୍ ଫୋର୍ସ (ସିଆରପିଏଫ)ର ୮୭ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡଃ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା, ସିଆରପିଏଫର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ୮୬ ବର୍ଷ ଧରି ସିଆରପିଏଫ୍ ନିଜର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବୀରତ୍ୱ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସିକତା ଏବଂ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଆସୁଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଆରପିଏଫ ବିନା ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୮୬ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି, ସିଆରପିଏଫ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ କାରଣରୁ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଆରପିଏଫର ୨,୨୭୦ ଜଣ ଯବାନ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହି ସମର୍ପଣ ଏବଂ ବଳିଦାନ କାରଣରୁ ହିଁ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନମାନେ ଅନେକ ଥର ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଥିଲେ, ୧୧-୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେଶରେ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ହଟସ୍ପଟ୍ ଥିଲା-ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ-ଯାହା ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ପାଲଟିଥିଲା। ଆଜି ତିନିଟି ଯାକ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ତିନୋଟି ହଟସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଗୁଳି, ବନ୍ଦ, ଅବରୋଧ ଏବଂ ବିନାଶ ଏକଦା ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତିନୋଟି ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶର ଇଞ୍ଜିନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶର ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଆରପିଏଫ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ବିନା, ଏହି ତିନୋଟି ହଟସ୍ପଟ୍ କୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଣିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ସିଆରପିଏଫ ଦିବସ ପରେଡ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଆରପିଏଫର ୮୬ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ, ଆସାମରେ ଏହି ବାହିନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ୨୦୧୯ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ (ସିଆରପିଏଫ)ର ବାର୍ଷିକ ପରେଡ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ସିଆରପିଏଫ ପରେଡ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ-ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି।
ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ୧୪ ଜଣ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପଦକ, ୫ ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଲିସ ପଦକ ଏବଂ ୫ ଟି ସିଆରପିଏଫ ବାଟାଲିୟନକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଆରପିଏଫର ଯାତ୍ରା ୧୯୩୯ ମସିହାରେ ମାତ୍ର ୨ଟି ବାଟାଲିୟନ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ୨୪୮ଟି ବାଟାଲିୟନ୍ ଏବଂ ୩.୨୫ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସିଆରପିଏଫ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ସିଆରପିଏଫରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ସିଆରପିଏଫ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ସୁରକ୍ଷାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ୧୯୬୫ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖରେ କଚ୍ଛର ରଣରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପୋଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ମୁକାବିଲା କରିବା ସମୟରେ ସିଆରପିଏଫ ବହୁତ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖକୁ 'ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ’ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଲକାତାରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ୭୮ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଆରପିଏଫ୍ ସାହସର ସହ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଆରପିଏଫ ମଧ୍ୟ ସଂସଦ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲା ଏବଂ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଆରପିଏଫ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କଦାପି ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶାହ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା ୩୭୦ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଘଟଣା ଶୂନକୁ ଖସି ଆସିଛି, ଶିଳ୍ପମାନ ଆସୁଛି, ଏବଂ ବିକାଶ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଆରପିଏଫ, ବିଏସଏଫ୍ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସିଆରପିଏଫ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Viral Videos: ଉଦ୍ଧତ ଯୁବକର ଉନ୍ମତକାଣ୍ଡ: ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ
ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲବାଦ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ବିପଦକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଏବଂ କୋବ୍ରା ବାହିନୀର ଯବାନମାନେ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼, ଜଟିଳ ଏବଂ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାରଣରୁ ଆମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କହିପାରିବା ଯେ ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନକ୍ସଲବାଦ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ 'ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଫରେଷ୍ଟ’ ଅଧୀନରେ ସିଆରପିଏଫ କର୍ମୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ୨୧ ଦିନ ଧରି ଅପରେସନ ଚଳାଇଥିଲେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ ମଧ୍ୟରେ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ଗଡ଼କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅସାଧାରଣ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତପ୍ତ ପଥର ପାହାଡ଼ରେ ୨୧ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାବେଳେ ଏକ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ହଟି ନଥିଲେ, ଯାହା ଶେଷରେ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ରଣନୈତିକ ଆଧାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶକୁ ଲାଲ ଆତଙ୍କବାଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଏବଂ କୋବ୍ରା ବାହିନୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ମହାକୁମ୍ଭ ଏବଂ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ସଫଳ ପରିଚାଳନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଆରପିଏଫ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି।