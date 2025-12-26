ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ତାପୂର୍ବରୁ ତିନି ଟନ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱାର୍କର ତଦନ୍ତ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୫କୁ ଉଦଘାଟନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ବୈସାରନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଆକ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦଭାବନାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିକାଶ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ନୂତନ ଯୁଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା।"
ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ
ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା NIA ଏହି ମାମଲାରେ ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି: ମୁଜାମ୍ମିଲ, ଆଦିଲ ରାଥର ଏବଂ ଶାହିନ ସଇଦ, ଏବଂ ଜଣେ ମୌଲବୀ ଇରଫାନ। ଏହି ମାମଲା ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଥିବା ହ୍ବାଇଟ୍ କଲର ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ ସହିତ ଜଡିତ।
NIA ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଜାମ୍ମିଲର ବନ୍ଧୁ ଉମର ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ କାର ଚଳାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଉମର ଚଳାଉଥିବା ହୁଣ୍ଡାଇ i-20 କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା।