ପାଟଣା: ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନରାମ ମାଞ୍ଝୀ । ତେଜସ୍ବୀ ଯାଦବ ମହାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା କଥାକୁ ହସିଦେଇ କଟାକ୍ଷ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ । କହିଲେ, ମହାମେଣ୍ଟରେ ମାଳମାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ । ମହାମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ହେବାକୁ । ମହାମେଣ୍ଟ ବୈଠକରେ ତେଜସ୍ବୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ସଂଯୋଜକ କରାଯାଇଥିବା କହି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ।

#WATCH | Patna, Bihar: Union Minister Jitan Ram Manjhi says, "INDIA alliance meeting has been held and he (Tejashwi Yadav) has been made the coordinator...there is no unity among these people. Everybody wants to be the face of the Chief Minister...In NDA, there is no fight for… pic.twitter.com/h0HLgXXogk