ଲେହ: ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଲଦାଖ ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବର୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଏଥର ଅଗଷ୍ଟରେ ସ୍ବାଭାବିକ ତୁଳନାରେ ୯୩୦% ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଲେହରେ ବାର୍ଷିକ ବର୍ଷା ମାତ୍ର ୧୦୫ ମିଲିମିଟର ଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନରେ ୭୧.୮ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାର କାରଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ବର୍ଷାରେ ଅବଦାନ ରଖୁଥିବା ଅନେକ କାରଣ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଧାରଣ କରିପାରୁଛି, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଲଦାଖ ଭଳି ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତିମାତ୍ରା ବର୍ଷାର ପ୍ରମାଣ।
ଏହି ଅବସ୍ଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ବର୍ଷାକୁ ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଲଦାଖର ସାଧାରଣ ଶୁଷ୍କ ପାଣିପାଗ ପାଇଁ ବିସ୍ମୟକର ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଣାଳୀର ଅତି ଅନିଶ୍ଚିତ ଗତିବିଧି। ଏହି ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ସ୍ରୋତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା, ଯାହା ଲଦାଖ ଭଳି ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚତା ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସାଧାରଣ ବର୍ଷା ଆଣିଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ନିକଟରେ ଏକ ଗଭୀର ନିମ୍ନ ଚାପ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଲଦାଖରେ ବର୍ଷାକୁ ତୀବ୍ର କରିଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଲଦାଖରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲେହରେ ମାଟି ଜମା ହେବା ହେତୁ ବିମାନବନ୍ଦର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା।