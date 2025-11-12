ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟସ୍ଥ ଫରିଦାବାଦରେ ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଶାହୀନ୍ ଶାହିଦକୁ ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ମହିଳା ଶାଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଜେଇଏମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାସୁଦ ଆଝାରର ଭଉଣୀ ସାଦିଆ ଆଝାର। ସାଦିଆର ସ୍ୱାମୀ ୟୁସୁଫ୍ ଆଝାର କାନ୍ଦାହାର ଅପହରଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଏବଂ ମେ ୭ରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଶାହୀନ୍ ଶାହିଦ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଲାଲ୍ ବାଗର ବାସିନ୍ଦା। ଫରିଦାବାଦରେ ଜେଇଏମ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା’ କାର୍ରୁ ଏକ ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶାହୀନ୍ ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଂଶ ଏବଂ ଫରିଦାବାଦରେ ଦୁଇଟି ଭଡ଼ା କୋଠରିରୁ ୨,୯୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ଦହନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା କାଶ୍ମୀରୀ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମିଲ୍ ଗନାଇ ଓରଫ୍ ମୁସାଇବ ସହ ତା’ର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ମୁଜାମିଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଧୌଜସ୍ଥିତ ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ଥିଲା। ଜୈସ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ସମର୍ଥନରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟର ସହ ଜଡିତ ମାମଲାରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ତାକୁ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଭାବରେ ନାମିତ କରିବା ପରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ, ପିସ୍ତଲ ଓ ଗୁଳିଗୋଳା ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ କାର୍ ଶାହୀନ ଶାହିଦର ଥିଲା। ପୁଲିସ ମୁଜାମିଲ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଫରିଦାବାଦର କୋଡ୍ ଏଚ୍ଆର୍-୫୧ ସହିତ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ଲେଟ୍ ଥିବା ମାରୁତି ସୁଜୁକି ସ୍ୱିଫ୍ଟକୁ ଖୋଜାଯାଇଥିଲା। ତା’ର ସୂଚନା ପୁଲିସକୁ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ୨୦ ଟାଇମର୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ବିପୁଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାରତର ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ବିରାଟ ଝଟକା ଖାଇଥିବା ଜୈସ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଏହାର ପଦଚିହ୍ନକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜୋରଦାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜମାତ-ଉଲ୍-ମୋମିନାତ ନାମକ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶାଖା ଗଠନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରୁ ପାକିସ୍ତାନର ବାହାବଲପୁରସ୍ଥିତ ମର୍କଜ ଉସମାନ୍-ଓ-ଅଲ୍ଲୀରେ ନୂତନ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାସୁଦ ଆଝାରର ଭଉଣୀ ସାଦିଆ ଆଝାର ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ବାହାବଲପୁର, କରାଚି, ମୁଜାଫରାବାଦ, କୋଟଲି, ହରିପୁର ଓ ମାନସେରାରେ ଥିବା ଜୈସ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି।