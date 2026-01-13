ୱାସିଂଟନ: ଇରାନରେ ବଢ଼ୁଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ନିଜର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି। ଆମେରିକାର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଦୂତାବାସ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଇରାନ ଛାଡିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ଆଡଭାଇଜରିରେ କ’ଣ କହିଛି ଆମେରିକା?
ଆଡଭାଇଜରିରେ ଗିରଫଦାରୀ, ଆହତ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ସରକାର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନେଟୱାର୍କର ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିଥିବା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ମେନିଆ କିମ୍ବା ତୁର୍କୀ ଦେଇ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗର ବିକଳ୍ପ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୧୦,୬୮୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଆଡଭାଇଜରିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଇରାନକୁ ଏବଂ ଇରାନରୁ ଉଡ଼ାଣ ସୀମିତ କିମ୍ବା ବାତିଲ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଜାନୁଆରି ୧୬, ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ।
