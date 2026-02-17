ୱାସିଂଟନ: ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ବୋମାଗ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆମେରିକା ଅପରେସନ ମିଡନାଇଟ୍ ହାମର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିଆମେରିକାର ବାୟୁସେନା ମହାକାଶ କମ୍ପାନି ବୋଇଂ ଠାରୁ ଜିବିୟୁ-୫୭ ମାସିଭ୍ ଅର୍ଡନାନ୍ସ ପେନେଟ୍ରେଟର (ଏମ୍‌ଓପି) ବୋମା ଅର୍ଡର କରିଛି। ରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବଙ୍କର୍ ବୋମା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୋମାଗୁଡ଼ିକ ଭୂଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଜିବିୟୁ-୫୭କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋମା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବି-୨ ସ୍ପିରିଟ୍ ବମର୍‌ରୁ ପକାଯାଇଥାଏ।

ଇସ୍ରାଏଲୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ବାୟୁସେନା କହିଛି ଯେ, ଅପରେସନ ମିଡନାଇଟ୍ ହାମର୍ ୨୧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ ସମୟରେ ଆମର ଖାଲି ହୋଇଥିବା ଜିବିୟୁ-୫୭ ବୋମା ଭଣ୍ଡାରକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଇଂକୁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ । ଏହି ଖବର ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି। ଯାହା ଇରାନ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ୧୨ ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେରିକା ତେହେରାନର ପରମାଣୁ ସ୍ଥଳ ଉପରେ ଏହି ବୋମା ପକାଇଥିଲା। ଏହି ବୋମାଗୁଡ଼ିକ ଇରାନରେ ଫୋର୍ଡୋ ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଶହ ଶହ ଫୁଟ ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ତେବେ ବୋମାମାଡ଼ ଯୋଗୁ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ପରିମାଣ ଉପରେ ଦାବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି।

ଇରାନ-ଆମେରିକା ନୂଆ ଉତ୍ତେଜନା

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଇରାନର ପ୍ରତିବାଦରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ତଥା ଆକ୍ରମଣ ଧମକକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପ୍ରତି ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଉତ୍ତେଜନା ସହିତ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଜାରି ରହିଛି। ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି।

