ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଜାଭେଲିନ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏକ୍ସକାଲିବର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉପକରଣର ବିକ୍ରିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯାହାର ମୋଟ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୯୨.୮ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର। ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶିତ ଦୁଇଟି ବିବୃତିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏଜେନ୍ସି (ଡିଏସ୍ସିଏ) କହିଛି ଯେ, ଏହା କଂଗ୍ରେସକୁ ସୂଚିତ କରି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଡିଏସ୍ସିଏ କହିଛି ଯେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକ୍ରୟ ଆମେରିକା-ଭାରତ ରଣନୀତିକ ଭାଗୀଦାରୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ।
ଭାରତକୁ ୪୫.୭ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବିକ୍ରୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଏଫ୍ଜିଏମ୍-୧୪୮ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଫ୍ଲାଏ-ଟୁ-ବାଇ, ୨୫ ଜାଭେଲିନ୍ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ କମାଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ୍ ୟୁନିଟ୍ (ଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିଏଲ୍ୟୁ) କିମ୍ବା ଜାଭେଲିନ୍ ବ୍ଲକ୍ ୧ କମାଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ୍ ୟୁନିଟ୍ (ସିଏଲ୍ୟୁ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଡିଏସ୍ସିଏ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି। ପ୍ୟାକେଜରେ ଅନେକ ଅଣ-ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକ୍ରୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୪୭.୧ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ୍ସକାଲିବର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉପକରଣର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକ୍ରିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏକ ପୃଥକ୍ ବିବୃତିରେ ଡିଏସ୍ସିଏ କହିଛି ଯେ, ଭାରତ ୨୧୬ ଏମ୍ ୯୮୨ଏ୧ ଏକ୍ସକାଲିବର୍ ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ୍ କିଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
ବୁଧବାର ଡିଏସ୍ସିଏ କହିଛି ଯେ, ଏହି ବିକ୍ରୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ, ଯାହା ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା, ଶାନ୍ତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକ୍ରୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବା, ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିପଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ଡିଏସ୍ସିଏ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଏହି ବିକ୍ରୟ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ।