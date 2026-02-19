ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକାର ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ବ୍ରାଡ ଶେର୍ମ୍ୟାନ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାହାନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏହି ନୀତିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଉଚିତ
ଆମେରିକାର ସାଂସଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ହଙ୍ଗେରୀ ୯୦% ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ରୁଷିଆରୁ ଆମଦାନୀ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ବିନା କରିଥାଏ। ରୁଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୈଳ କ୍ରେତା ଚୀନ୍, ରୁଷୀୟ ତେଲ କ୍ରୟ ସହିତ ଜଡିତ କଟକଣାର ଶିକାର ହୋଇନାହିଁ। ଯଦିଓ ଚୀନ୍ ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଭାରତ ୨୧% ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ରୁଷରୁ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଉପରେ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏହି ନୀତିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶର୍ମାନ କହିଛନ୍ତି।
ଭାରତ-ଆମେରିକା ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ଭାରତ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ଶୁଳ୍କକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମସ୍କୋରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ ତଥା ଆମେରିକୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ୱାଶିଂଟନ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ଏକ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବ। ଏହାକୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି।
